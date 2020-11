Una passeggiata, la crisi fatale e nessuna reazione: la ricostruzione delle ultime ore di vita di Maradona

Attraverso le colonne di Marca arriva una prima ricostruzione delle ultime ore di vita di Diego Armando Maradona, scomparso nella serata di ieri a 60 anni. Secondo il quotidiano spagnolo El Diez, si sarebbe alzato svegliato attorno alle ore 10 del mattino in Argentina per bere qualcosa, fare una breve passeggiata e tornare nuovamente a letto. Assieme a lui alcuni parenti e la sua infermiera personale. Alle ore 12 circa, poi, gli allarmi di tutte le strumentazioni mediche presenti nella sua casa di “Delta del Tigre” a San Andrés hanno iniziato a suonare attirando l’attenzione del personale e dei familiari presenti. Nel giro di pochi minuti l’arrivo delle ambulanze, ben cinque, e l’inizio dei primi veri soccorsi. Da Maradona però nessun tipo di reazione per tutta l’ora durante la quale i medici hanno tentato di rianimarlo.