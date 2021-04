19 aprile 1989, Bayern Monaco-Napoli 2-2: 32 anni fa un semplice riscaldamento diventò leggenda grazie a Maradona [VIDEO]

Napoli - Strano che la SSC Napoli l'abbia dimenticato in un giorno così difficile per le tifoserie di calcio, vista la questione Superlega. Ma quello di oggi è un giorno che i tifosi del Napoli e non solo, non dimenticheranno mai! 19 aprile 1989, 32 anni fa un semplice riscaldamento diventò storia grazie a Diego Armando Maradona.

Diego Armando Maradona

Bayern Monaco Napoli 1989, il riscaldamento di Maradona

Era il giorno 19 aprile del 1989 quando il Napoli riuscì a portare a casa un 2-2 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno della coppa Uefa-1988/89. Gli azzurri di Ottavio Bianchi e trascinati da Maradona e Careca riuscirono ad ottenere la finale di Coppa Uefa poi vinta contro lo Stoccarda. Ma oggi, 32 anni fa, Maradona riuscì ad entrare ancora una volta nella storia, quella volta ci riuscì con un semplice riscaldamento sotto le note di Live is Life degli Opus. CalcioNapoli24 decide di ricordarlo così, con il video in allegato.