Alberti: "Maradona mi disse che voleva vincere per i napoletani, Sivori gli promise che a Napoli sarebbe stato un Re"

Josè Alberti, ex membro dell'entourage di Diego Armando Maradona, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del calciatore argentino:

"Conoscevo molto bene il papà e la mamma di Diego. Omar Sivori fu il primo in assoluto a vederlo ed a segnalarlo: aveva appena dieci anni. Maradona era un bimbo e già palleggiava con un limone senza farlo cadere mai a terra. Maradona, dopo le partite, diceva: "Anche stavolta mi hanno riempito di botte, ma non mi interessa. Voglio vincere per la gente di Napoli. Sivori disse a Diego, ai tempi di Barcellona: se credi che la tua esperienza qui sia finita, sappi che Napoli potrà essere l'unica città che ti accoglierà come un Re. A Napoli diventerai il più grande di tutti. Chiamammo Gaspart e iniziò la trattativa. Maradona non è morto, è sempre vivo. Il pubblico merita molto di più di quanto visto dal post-Diego ad oggi".