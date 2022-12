Pagelle Napoli Villarreal: Mario Rui non molla, Raspadori errore insolito! Demme così no, Kvaratskhelia a mezzo servizio

Pagelle Napoli-Villarreal. Termina la terza amichevole invernale, con il Napoli che ha affrontato il Villarreal. Le pagelle Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Napoli-Villarreal.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Pagelle Napoli Villarreal, i voti

Meret 5,5 - Anticipa Collado dopo un lancio in profondità, bucato da Capoue, non si fida della presa sul corner di Mojica e nel finale di primo tempo respinge sul fondo un tiro dalla distanza sempre di Capoue. Sul gol di Jackson forse poteva far meglio, sull’1-3 è poco cattivo nell’uscire su Moreno.

Di Lorenzo 5,5 - Spalletti lo tiene sulla linea di Ostigard e Juan Jesus dal primo minuto, chiude al 9’ concedendo solo corner. Al 32’ tenta la giocata, Elmas gliela serve male ed il Villarreal quasi arriva in porta. Gran giocata al 58’, si libera col tacco e guadagna un fallo. Va a fare il centrale dopo l’uscita di Juan Jesus, errore dopo pochi minuti e Jackson arriva al tiro. Lascia lo spazio a Jackson per l’1-2, sull’1-3 Demme lo spiazza col retropassaggio. (Dal 74’ Barba SV)

Ostigard 6 - Perde un brutto pallone in avvio, lanciando l’azione avversaria, poi legge bene un paio di palloni in verticale anticipando Jackson. Chiude su Pino al 66’, tradito dal retropassaggio di Demme per l’1-3.

Juan Jesus 5,5 - Dopo l’incertezza contro il Crystal Palace, Jackson prova sempre a sfuggirgli alle spalle e qualche volta ci riesce. Gli servono minuti. (Dal 61’ Zanoli 6 - Con un cross rischia di beffare Iker, nel finale è attivo sulla fascia)

Mario Rui 6,5 - Fa ciò che può nell’azione che porta il Villarreal al vantaggio, evitando il primo tiro di Mojica ma non quello di Capoue. Buona l’idea in diagonale per Raspadori, non la precisione. Efficace più volte in scivolata, sul suo lato Femenia spinge molto. Buona diagonale sul traversone di Mojica, Pino lo dribbla dopo un’oretta. Al 65’ anticipa Capoue in area di rigore strappando applausi. (Dall’86’ Marchisano SV)

Ndombele 6,5 - La mediana del Villarreal gli concede metri in cui avanzare, recupera palloni e lancia Raspadori al 20’. È tra quelli che migliora molto dal punto di vista della condizione. (Dal 46’ Gaetano 5,5 - Deve rincorrere pure lui Capoue, che arriva al tiro)

Lobotka 5,5 - In attesa di firma ed annuncio sul rinnovo, arretra troppo sulla linea dei difensori - non che sia colpa sua il gol - e Capoue nella sua zona fa 0-1. Trotterella senza velocizzare come suo solito, e se il Villarreal salta la sua pressione ha campo aperto. (Dal 61’ Demme 5 - Errore grave che lancia l’azione del terzo gol del Villarreal, sarà disattento ma pesa nell’economia del match)

Raspadori 5,5 - Dopo l’Antalyaspor, il Villarreal: sembra partire mezz’ala, poi si butta nello spazio che trova e si piazza dietro Osimhen. Difensivamente la sua posizione comporta maggiori rischi, errore insolito in fase di appoggio al 66’. (Dal 74’ Zedadka 6 - Quello che può dare, lo dà: energia nel forcing finale)

Elmas 6 - Trasloca sulla fascia destra, beccato in offside quando il Villarreal alza la linea. Danza al 18’, perdendo palla. Salva l’1-2 lanciando palla in curva, ma aveva sbagliato lui il pallone su Di Lorenzo. (Dal 46’ Zerbin 6 - Un bell’aggancio dopo pochi minuti, poi si guadagna un rigore nel finale)

Osimhen 6 - Si aggira pericolosamente nelle zolle di Albiol, si avventa sul pallone che il Villarreal gli regala e lo scaraventa forte sotto la traversa. Troppa fretta al 37’, calcia subito. (Dal 61’ Simeone SV - Subito dopo il suo ingresso, il Villarreal segna due gol in pochi minuti e la partita va in simil-ghiaccio)

Kvaratskhelia 6 - Sembra ancora a mezzo servizio, gli manca il guizzo, al 29’ serve Mario Rui sul lato cieco ma poi è sulla traiettoria del cross e non ne esce niente. Alla mezz’ora furbo nell’aggredire Albiol, i avvio di ripresa un dribbling fa sussultare ma è una mezza ombra. Il rigore segnato gli dà fiducia, si scuote e nel finale è un bel pericolo.

Spalletti 5,5 - Riprova l’esperimento Raspadori a centrocampo, il Villarreal non va a pressare la costruzione in avvio ma colpisce la difesa azzurra quando collassa e lascia metri a Capoue. Gli spagnoli chiudono gli spazi centrali, i suoi non avanzano e lui se la prende vocalmente a toni alti e ben riconoscibili a distanza. A ritmi bassi il Villarreal si compatta più velocemente rispetto alla costruzione degli azzurri - molto più reattivo nell’arginare il primo passaggio. Il Napoli non alza il pressing nella ripresa, lui si sgola ma la condizione fisica degli spagnoli è migliore: molle Di Lorenzo sull’1-2 di Jackson, difesa rivedibile sul terzo gol. Conterà poco il risultato, molto di più come sia arrivata la sconfitta: c’è ancora del lavoro da fare, ma era preventivabile. Il rigore di Kvara regala una scossa, una reazione, per tenere vivo anche l’interesse di chi è allo stadio.