Pagelle Napoli-Milan i voti: sta squadra po' esse fero e po' esse piuma, ma non è per far ridere

Termina Il match per la 10a giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato il Milan. Le pagelle Napoli Milan su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Napoli Milan.

Pagelle Napoli Milan, i voti

di Claudio Russo (@claudioruss)

Meret 5,5 - Giroud gli sbuca fuori due volte e sulla prima salta sul posto. Almeno riesce a mettere una mano sul suo palo per evitare lo 0-3 di Musah, come su Leao.

Di Lorenzo 6 - Lascia la fascia a Politano accentrandosi nella posizione che Elmas gli lascia, un cross che attraversa l’area di rigore e scivola fuori. Tarda il movimento per mandare in fuorigioco Giroud, Maignan di piede gli chiude la porta. Migliora con i minuti, anche perchè

Rrahmani 4,5 - Salvataggio fondamentale su Giroud in avvio, poi su Tomori venti secondi dopo. Il francese però è liberissimo alle sue spalle per lo 0-1. Così come sullo 0-2. (Dal 46’ Ostigard 6,5 - Va ad infastidire Leao quel tanto che basta ad inizio primo tempo, tranquillo in marcatura)

Natan 6 - Si oppone ad un dentro di Reijnders a fine primo tempo, ma sembra pure lui spaesato e senza grinta nel primo tempo. Un sinistro che finisce in curva, ma è come se desse una scossa. Per pochissimo non tocca il pallone del possibile 3-2, nella ripresa non ha problemi fino all’espulsione fiscale dopo un intervento forse irruento, ma non certo cattivo.

Mario Rui 5 - Cerca di arginare Musah sul fondo, è sfortunato perchè il contrasto che vince poi favorisce il cross di Calabria sullo 0-2. Non spinge mai. (Dal 46’ Olivera 6 - Evita come può che Romero batta a rete, segue Kvaratskhelia quando accelera e non soffre particolarmente)

Elmas 5 - Seconda partenza stagionale dal 1’, per muovere la linea in orizzontale, anche allargandosi se Politano entra dentro. Libera l’area al 39’, subito dopo ammira, passeggiando, Reijnders graziare la porta. (Dal 46’ Simeone 6,5 - Serve a far capire che con un attaccante di peso, la manovra ha un punto di riferimento. Si sbatte anche difensivamente)

Lobotka 6 - Fatica ad entrare nel match, in una mediana dove gli spazi non abbondano. E lui ne lascia alle sue spalle, ad esempio Reijnders al 39’. A fine primo tempo si alza molto e lascia tanti metri dietro. Molto meglio nella ripresa, quando il Napoli ha il pallino del gioco.

Zielinski 5,5 - Nella prima mezz’ora non si vede, Musah gli strappa la palla. Poco reattivo, soffre ed ha un solo guizzo al 46’. Poi cresce come tutti gli altri, senza però convincere quanto i compagni. (Dal 77’ Anguissa SV)

Politano 6,5 - Prova ad aggredire subito le caviglie di Pellegrino, si divora il pareggio ad un metro dalla porta. Un tocco di troppo e rischia di perder palla, poi ad inizio ripresa tira una bomba sotto la traversa. Si scatena: gol, dribbling, falli subiti e cartellini per gli avversari. (Dall’83’ Zanoli SV - Dentro per un giallo da ala larga)

Raspadori 6,5 - Troppo utile nel muoversi e proporsi, più che stare in mezzo ai centrali rossoneri. Ma se si allarga, nessuno riempie l’area. E lui si perde, un minimo cenno di vitalità a fine primo tempo. Con l’ingresso di Simeone arretra il raggio d’azione, si libera della marcatura e sviluppa fantasia: la punizione è una mina e manda la palla in buca con un solo colpo, come da esultanza.

Kvaratskhelia 6,5 - Per poco non chiude l’uno-due con Mario Rui al 6’, cercato spesso in profondità, quando non è raddoppiato riesce ad arrivare con scioltezza sul fondo e al cross. Volendo essere puntigliosi, non segue Calabria sul cross dello 0-2. Al 36’ non riesce a servire Raspadori solissimo, la palla non passa. Calabria è indemoniato in marcatura, lui comunque trova anche lo spazio per tirare e per creare. All’ultimo secondo Maignan ci mette il piede.

Garcia 5,5 - Il voto è a metà tra il 4 del primo tempo ed il 7 del secondo tempo. Un solo cambio dopo Berlino, un centrocampo con doti offensive, ma anche due minuti iniziali molto rivedibili: Musah è solo al limite per calciare in porta. Pioli chiude il centrocampo concedendogli le fasce, lui prova comunque ad entrare dentro. Un movimento difensivo errato costa il gol subito, il ritmo si alza ma l’area non si riempie. E Giroud raddoppia facendo un po’ ciò che vuole. Il Napoli in mezz’ora si scioglie di nuovo contro una squadra più talentuosa di quelle battute, il Milan dispone a piacimento e se non finisce 0-4 il primo tempo c’è solo da ringraziare. Si gioca subito il tutto per tutto con tre cambi aumentando il peso offensivo, la scossa arriva subito con Politano: il Napoli inizia a pressare, ad alzare il ritmo, a creare occasioni, a mandare i rossoneri fuori fuoco mentalmente. Per mezz’ora non c’è storia, fino a quando gli azzurri non calano un attimo prima del finale. 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3: la questione è l’approccio, perchè il Napoli del primo tempo è pietoso e quello della ripresa è grintoso nello sfruttare i vuoti avversari. Come diceva Mario Brega, sta squadra po' esse fero e po' esse piuma. Lui riesce a far essere la squadra entrambe le cose nei 90’. Buoni i cambi, l'aggiusta e poi la copre quando potrebbe attaccare ancora.