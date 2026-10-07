Zielinski: "Avversarie per lo Scudetto? Dico queste 4 squadre"

Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Premio Gentleman: "Siamo una squadra molto forte, di qualità ne abbiamo tanta ma va dimostrata recuperando spesso le partite. Vincere in Europa sarebbe il massimo. Un sogno. L’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso ma ce la metteremo tutta. E a Madrid lo abbiamo dimostrato creando molto. C’è consapevolezza.

Dovremo solo giocare come sappiamo e vincere sempre il più possibile. Non c’è preoccupazione per le tante partite, la stanchezza non è un tema: le big giocano ogni 3 giorni e in una rosa come la nostra ognuno troverà minutaggio. Chi può giocarsi lo scudetto con noi? È presto, ma Roma, Juve, Napoli e Como sono forti. Oggi ci vorrà qualcosa in più dello scorso ma io posso dare tanto. Non so cosa sia cambiato rispetto al primo anno, ma questo è il terzo e sento di poter fare ancora meglio".