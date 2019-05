Zielinski a KK: "Vorrei restassero tutti, ma Ancelotti decide gli acquisti! Vogliamo vincere, le statistiche dicono che creiamo più dello scorso anno"

Ultimissime calcio Napoli - Piotr Zielinski è intervenuto in diretta ai microfoni di 'Kiss Kiss Italia' la radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Intervista Piotr Zielinski a Radio Kiss Kiss dopo Napoli-Inter 4-1

"Sono contento della prestazione di squadra. Avevo spazio libero e ho pensato di tirare, ho preso bene la palla e ho fatto un bel gol. La cosa importante però era la prestazione di squadra e abbiamo fatto una grande partita. Dobbiamo lavorare tanto per il prossimo anno. Sono contento che il mister mi vende in entrambe le posizioni di centrocampo, posso fare più gol. Le statistiche dicono che creiamo di più dello scorso anno, ma dobbiamo finalizzare di più perché abbiamo sbgliato tanto sotto porta e questo non ci ha permesso di lottare con la Juve fino alla fine. Abbiamo giocato quasi sempre bene ma non siamo stati fortunati. Il prossimo anno non so chi resterà e chi arriverà per questo progetto, il mister è da un anno con noi e farà lui le valutazioni. Speriamo di poter vincere qualcosa".