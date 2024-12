Zazzaroni: "Se il Napoli vince lo Scudetto è un miracolo! Gli obiettivi erano diversi, ha speso bene"

Ultimissime Calcio Napoli - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Pressing' in onda su Canale 5. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24.it:

"I napoletani quest'anno non vanno a San Gregorio Armeno perchè si vergognano, siamo primi ma giochiamo male: come possiamo fare quest'anno? Andremo a Natale in giro? Il Napoli ha speso bene quest'anno, parte dal decimo posto e non è partito per vincere. Non è nato per vincere il campionato, se poi lo vince è un miracolo se parti da 34 punti dal primo posto.