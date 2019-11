Ugolini: "Oggi può essere il giorno del disgelo, indicativa la presenza di De Laurentiis a Castel Volturno. Confermata la leadership di Ancelotti"

Ultimissime calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Oggi potrebbe essere l'inizio di un miglioramento dei rapporti, potrebbe arrivare il disgelo. Ci sono tutte le premesse per vedere oggi la svolta. Tutti insieme vogliono chiarire una volta e per tutte su questa situazione. La presenza del presidente De Laurentiis è molto indicativa, oggi verrà confermata più di prima la leadership di Carlo Ancelotti".