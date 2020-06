Ugolini: "Callejon può correre dei rischi se non rinnova, Quilon gliel'ha detto"

Ultime notizie Napoli - Massimo Ugolini, inviato per SKY Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss in vista dell’imminente impegno tra Napoli e SPAL:

“Ci sarà spazio per tutti: i 5 cambi, la condizione fisica sono variabili a favore in tal senso, con la SPAL mi aspetto un turn over massiccio. Il tridente? La logica mi orienta verso: Insigne, Mertens e Politano.

Callejon? Lo spagnolo vuole rimanere, non gli farebbe piacere lasciare Napoli a stagione in corso, con tante sfide, alcune interessantissime da giocare, Barcellona su tutte.

Ci sono però interessi contrastanti, su tutti quelli di Quillon, agente del giocatore che l’ha messo in guarda dai rischi che l’ex Real correrebbe, la soluzione potrebbe trovarsi tramite una assicurazione su eventuali infortuni”.