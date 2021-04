UEFA, Ceferin attacca: "Agnelli? Mai visto uno mentire come lui, la più grande delusione di tutte! Superlega progetto senza senso, è uno sputo su chi ama il calcio! Giocatori banditi da Mondiale ed Europei"

Il presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin, tuona contro la Superlega a margine del Comitato Esecutivo di oggi.

"La Uefa e il mondo del calcio sono uniti contro questa proposta orribile che è stata portata avanti da pochi club europei che seguono soltanto idea dell’avidità. Il mondo del calcio unito, governi uniti, tutti uniti contro questo progetto senza senso. I calciatori che parteciperanno alla Superlega non giocheranno né il Mondiale né in Europa. Non potranno rappresentare le squadre nazionali. Uefa distribuisce il 90% dei ricavi reinvestendoli nel calcio. Uefa non è solo una questione di soldi, la Superlega sì. Sono gli interessi di una dozzina, non vorrei chiamarli quella sporca dozzina. Il principio di base non può cambiare, la solidarietà è qualcosa di eterno. Ma per qualche persona la solidarietà non esiste, l’unica cosa che esiste è il denaro nelle loro tasche. Vorrei ringraziate tutta la famiglia del calcio, anche i club, tranne quei 12. E grazie ai governi. Questa idea è uno sputo sul viso di quelli che amano il calcio. Non lasceremo che ci portino via il calcio.

Ne ho viste tante nella mia vita, ero un avvocato penale, ma non ho mai visto persone del genere... Woodward (Man Utd, ndr) mi ha chiamato giovedì scorso dicendo che era soddisfatto delle riforme e che le sosteneva, voleva parlare solo del fair play finanziario. In realtà aveva già firmato un altro progetto. Non parlerò molto di Andrea Agnelli: la più grande delusione di tutte. Mai visto una persona che potesse mentire così di continuo. Ho parlato con lui sabato pomeriggio, mi ha detto che erano solo voci, di non preoccuparmi, che mi avrebbe richiamato in un’ora. Ha spento il telefono... Il giorno dopo ha fatto l’annuncio. Solo una piccola parte del mondo del calcio è corrotta. Accecata da avidità, a cui del calcio non interessa. Alcuni club non pensano alle reti segnate ma ai loro conti in banca. Ho conosciuto pochi bugiardi e molte buone persone. Non abbiamo pensato che ci potessero essere dei serpenti nella nostra squadra.

Infantino mi ha promesso sostegno concreto, domani sarà al Congresso Uefa. Lo dirà pubblicamente. Non porrei troppa attenzione su comunicati stampa di associazioni fantomatiche. La Superlega ci ha chiesto attraverso una lettera di riunirci con urgenza, io non penso sia così urgente. Quando mi sono svegliato stamattina ho ricevuto l’annuncio, poi ho ricevuto una lettera dalla Superlega firmata da non so chi, perché non c’era il nome. Non ho detto che i 12 sono banditi dal calcio europeo per sempre, ma il loro modo di agire è stato terribilmente sbagliato. Agnelli è un discorso a parte, ma gli altri club per essere ripresi dovrebbero avere rispetto. E di rispetto non ne vedo tanto. Il presidente di un’organizzazione con quasi 300 club è scappato da quei club, mai visto nulla del genere"