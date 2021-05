Udinese, Gotti: "Napoli in grande forma e noi in enorme difficoltà, così si spiega il risultato! Azzurri più in forma della Juve"

Ultime notizie calcio Napoli - Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Oggi potevamo fare qualcosa di diverso ma abbiamo trovato un ottimo Napoli in un momento di grande emergenza fisica per noi. Abbiamo un grosso numero di infortunati, si sono aggiunti altri due elementi che non saranno più a disposizione per questo finale di stagione. Sono scesi in campo elementi che, in condizioni normali, non avrebbero giocato. Questo insieme di cose, il Napoli in grande forma ed una grande emergenza nostra, ha messo in luce tutti i nostri limiti.

Mentalmente il Napoli mi sembra più pronto della Juventus, anche dal punto di vista fisico. In questi due anni abbiamo visto alcuni elementi della nostra rosa crescere in maniera esponenziale, abbiamo affrontato due o tre momenti di grande tempesta e ne siamo venuti fuori tutti insieme. Questa sera, vicino all'epilogo del campionato, abbiamo subito la sconfitta più dura della stagione. Abbiamo sempre risposto "presente" nei momenti delicati. Futuro? Non ho ancora capito cosa voglio fare da grande. E' difficile rispondere a questa domanda dopo una sconfitta del genere, ho perso 5-1 e non mi aspettavo di assistere ad una gara del genere. Sono estremamente dispiaciuto, abbiamo sbagliato tantissime cose. Se non ci fosse la domenica quello dell'allenatore sarebbe un bellissimo lavoro".