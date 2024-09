Trevisani: "Errore Olivera, è passaggio volontario! Motta con Weah? Che mossa, il Napoli non ha più tirato"

Ultime news SSC Napoli - Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così dell'episodio d moviola di Juve-Napoli, e in generale del match, nel corso di Pressing a Canale 5. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Juve di Thiago Motta? L'unica che non ha preso neanche un goal, l'Inter cinque, il Milan 8, il Napoli 4. Chiaramente non sta funzionando qualcosa. Al di là del paragone con il triennio di Allegri, che non conviene a nessuno, la Juve è in zona Champions, dove deve stare. Cosa stiamo cercando? Gioca male? Saranno abituati.

"Retropassaggio Olivera? Di sicuro non è uno stop sbagliato, di sicuro è un passaggio volontario e di sicuro è punizione a due in area per la Juventus. Su questo non ci sono dubbi. Poi si apre per ricevere la palla di nuovo, da Caprile o da Buongiorno. L'errore non è di Olivera, ma dell'arbitro e di Caprile: può arrivarci coi piedi.

Conte, solo applausi allo Stadium? Ma durante la partita qualche coro negativo c'è stato, ma sono rimasto colpito a fine gara per gli applausi e quel passaggio di Conte sotto i tifosi bianconeri.

Buonissimo Napoli nel primo tempo, poi dopo l'ingresso di Weah al posto di Vlahovic è cambiata la partita: il primo tempo ha dominato il Napoli, nella ripresa non ha più tirato in porta! Poi criticate Thiago Motta, ma guardatele le partite!".