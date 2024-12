Buongiorno in conferenza: "Ecco il motivo dei pochi gol subiti, oggi una giornata speciale per me! Per fortuna abbiamo segnato a Milinkovic-Savic, gli ho fatto i complimenti"

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Torino-Napoli di Serie A con le dichiarazioni live del giocatore del Napoli Alessandro Buongiorno.

Di seguito in conferenza stampa del giocatore del Napoli dopo Torino-Napoli. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa:

"Per me è stata una giornata speciale, incontrare vecchi compagni, entrare nello stadio in cui ho giocato per molto tempo è stata una grande emozione. Anche alla fine, il saluto con il pubblico è stato molto bello. La partita? L'abbiamo gestita bene in possesso, potevamo fare anche meglio ma è ciò su cui lavoriamo. Difnesivamente siamo stati solidi, siamo contenti perchè non abbiamo subito gol ed il mister pone molta attenzione su questa cosa"

"Milinkovic-Savic? Dopo la partita ho salutato tutti, anche staff e magazzinieri. Vanja ha giocato una bella partita, fortunatamente siamo riusciti lo stesso a segnargli. Gli ho fatto i complimenti, sta lavorando tanto"

"Che sentimento provo a vedere il Torino in crisi? Non parlo di cambi di proprietà, il bambino Buongiorno pensa che tifoso e giocatore non siano cose diverse: deve esserci massimo sostegno per dare il massimo ed il giocatore deve dare tutto per ripagare la passione. Il Torino è una squadra che ha un mister fortissimo, si risolleverà"

"In un paio di occasioni i loro inserimenti potevano sorprenderci con le mezz'ali ed il gioco delle punte, sapevamo di dover fare attenzione difensivamente ai rilanci di Milinkovic-Savic, devi difenderti nella tua trequarti. Poi recuperata palla dovevamo poter attaccare alle loro spalle"

"Rrahmani? Ci troviamo bene, ci parliamo durante la partita ed aiutiamo i compagni in fase difensiva. Non è solo merito nostro, ma di tutta la squadra se non prendiamo gol. Il lavoro parte dagli attaccanti e viene gestito dai difensori, è merito di tutti per questa solidità difensiva e dello spirito che ci mettiamo. Vedere Kvaratskhelia e Politano tornare, così come Lukaku ed i centrocampisti, per noi è fondamentale e ci aiutano a rendere ancora meglio"

"Difesa sui tiri da fuori? Cerchiamo di difendere la porta, ovviamente concediamo qualcosa da fuori perchè sono tiri meno pericolosi. Quando difendiamo con il blocco basso difendiamo tutti assieme, c'è applicazione da parte di tutti e tutti si danno da fare: ci sta che gli avversari non trovando spazi tra le linee tentino qualcosa da fuori"