Tiribocchi controcorrente: "I tre rigori di Parma-Napoli ci stanno tutti"

Notizie Calcio Napoli - Simone Tiribocchi, ex calciatore di Atalanta e Chievo Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Il Napoli probabilmente ha bisogno di un centravanti con caratteristiche diverse. Che sappia fare dei movimenti anche quando la difesa è schierata, che sappia ripartire. Un vero finalizzatore, diverso da Mertens e Milik. Il Napoli dovrebbe verticalizzare un po’ di più quando si parte dal basso, però diventa difficile creare superiorità se Insigne o Lozano o Mertens, non superano l’avversario. Gattuso è un grande lavoratore. Non può essere felice per aver perso a Parma. Adesso avrà partite più difficili da preparare e forse è meglio per il Napoli, per motivazioni, per stimoli, anche in vista della gara con il Barcellona. Rigori concessi in Parma-Napoli? Per me i tre rigori ci stanno, in base al regolamento attuale. Come ha detto Gattuso, anni fa non sarebbero mai stati assegnati, ma adesso ne stiamo vedendo di tutti i colori. Lozano prima punta? Non dico bocciato, ma rimandato. È diverso andare a prendere la palla di spalle rispetto a quando la prendi di faccia e punti l’avversario. Per caratteristiche come punta non può giocare, fa fatica perché non trova spazi”.