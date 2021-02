Sportitalia, Parlato a CN24: "Prove di 3-4-3 a Castel Volturno ma Gattuso potrebbe decidere diversamente: l'ha studiata ma non provata abbastanza. De Laurentiis? E' una strategia..."

Napoli Calcio - Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Parlato

“Prove di 3-4-3 a Castel Volturno ma non per tutto l'allenamento. Può essere un'idea di partenza ma con movimenti diversi. Credo che il Napoli parta normalmente per poi cambiare in corso d'opera. Può essere un'ipotesi che potrebbe mettere al sicuro il Napoli dalle partenze dell'Atalanta e dalla fisicità. Strategia studiata ma non provata abbastanza. Potrebbe esserci anche l'ipotesi Hysaj come terzo, ma sarà una gara difficile da giocare in 180 minuti. De Laurentiis? Una strategia per compattare la squadra con Gattuso. Sarà, però, solo il campo a decidere il futuro di Gattuso e di Giuntoli anche se è un discorso diverso visto il suo contratto. Le prossime due partite decideranno il futuro di Gattuso".