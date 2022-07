Massimo Tecca di Sky è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli deve blindare Koulibaly se vuole essere ancora competitivo. Koulibaly è importante soprattutto nello spogliatoio con i suoi compagni. Giocatori così non si trovano facilmente, è indispensabile per questa squadra".