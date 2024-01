Sky, Marchetti: "Hojbjerg piace al Napoli ma costa, Scalvini incedibile per l'Atalanta"

Il giornalista Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte:

“Samardzic e Mazzocchi sono in via di prosecuzione; credi che l'ufficializzazione sia ancora un po' lontana. Per esempio, tra Salernitana e Napoli non c'è un accordo definitivo - ha detto il giornalista Sky a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - sul prezzo del giocatore e manca l'ok definitivo per chiudere l'operazione. Chiaramente il giocatore è d'accordo ma il Napoli non vorrebbe arrivare a pagare quanto chiede la società di Iervolino. Per Samardzic la situazione potrebbe essere un pochino più avanti anche se l'accordo non è ancora arrivato in maniera dettagliata. Il Napoli più o meno sa che la cifra da spendere è di circa 25mln. Hojbjerg, Fornals, Emre Can sono nomi ai quali il Napoli sembra essere interessato. Si potrebbe intraprendere una doppia strada: quella di un investimento per il futuro o di un prestito oneroso per investire su un semestre. Credo che sia più complicato prendere in prestito il difensore perché lo cerca anche il Milan e perché nomi importanti per poter giocare da subito non ce ne sono molti. Rispetto al Milan il Napoli ha una carta in più, può fare un investimento ma deve trovare un giocatore per il quale valga veramente la pena. A mio avviso la priorità rimane quella del centrocampo e Samardzic può dare futuro al Napoli ma occorre anche il centrocampista di sostanza e quindi potrebbero arrivarne due. Anche in questo caso il Napoli ha possibilità di giocare su due strategie: prestito o l'investimento. Hojbjerg sarebbe un prestito ma con necessità di farlo diventare obbligo di riscatto perché questo vuole il Tottenham ad una cifra non banale: si partirebbe da circa 30mln. In difesa Dragusin non è in uscita ma per un'offerta importante il calciatore potrebbe andar via e c'è anche il Tottenham. Il Genoa partirebbe da 30mln di euro. Scalvini, in questa finestra di mercato, credo che l'Atalanta non abbia intenzione di darlo via”