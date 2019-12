Sky, Bucciantini: “Addii sbagliati in casa Napoli. Milik e Zielinski mai esplosi, ma con eccezionale potenziale”

Notizie Calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Bucciantini, SkySport:

“La nostalgia è un sentimento. Quando c'era Sarri, c'è stato un impatto fortissimo e il Napoli costruì la sua forza, avrebbe meritato di vincere un campionato. Negli addii sbagliati c'è l'origine delle polemiche di oggi, si pensava di poter superare Sarri: calcolo sbagliato costato molto all'ambiente. Un altro calcolo sbagliato è stato salutare Hamsik dalla porta di servizio, bisogna saperli salutare i grandi capitani. Non è un caso che il rendimento 2019 del Napoli sia questo. Gattuso è un uomo che sa condurre, a Milano è diventato un allenatore. Rinascita del Napoli dai polacchi? Sono due giocatori che per motivi diversi non hanno fatto il salto di qualità definitivo: da essere importanti a trascinatori. Milik è un calciatore che dà tanto, uno dei migliori attaccanti in circolazione. Zielinski per me resta un mistero, ha avuto modo di diventare il centrocampista più forte d'Europa, ha un forte problema di personalità. E' anche vero che i centrocampisti come lui, acquisiscono consapevolezza e forza dopo i 25".