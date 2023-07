Schira: "Il nuovo ds del Napoli? De Laurentiis ha fatto il suo casting, su Massara dico..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il nuovo direttore sportivo del Napoli? De Laurentiis farà il suo casting, non c’è una figura a cui dai subito il contratto e chiudi: Massara è un profilo apprezzato e sa cosa significa avere a che fare con le pressioni, dopo Roma e Milano. Alla Roma ha lavorato prima con Sabatini e poi con Monchi, al Milan con Boban poi con Maldini: può essere la giusta figura per il Napoli che ha scout operativi come Micheli e Mantovani, De Laurentiis è un presidente che si interessa alle faccende quotidiane. Il Napoli vorrà fare ancora un giro di contatti per capire quale sarà il nuovo ds, come successo per la questione allenatore prima di firmare Rudi Garcia”