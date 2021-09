Scarlato: "Anguissa giocatore completo, Spalletti sa quali punti toccare. Può lottare per lo Scudetto"

Ultime notizie calcio Napoli - Gennaro Scarlato, ex difensore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

"Non è un caso perché il Napoli ha fatto un mercato mirato, tenendo i vecchi come Koulibaly e Insigne, e sono arrivati giocatori come Anguissa, un giocatore molto più dinamico di Bakayoko, che sa difendere e impostare, un giocatore completo; è arrivato un allenatore esperto che conosce le piazze importanti e che sa quali punti andare a toccare".