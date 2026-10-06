Savini: "De Bruyne dopo le prestazioni in Nazionale dovrà dare qualcosa in più! Così bene non l'ho mai visto nel Napoli"

Mirko Savini, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato:

"Infortuni anche per Olivera e Favasuli, Napoli ancora in emergenza? Peccato, perchè ora stavano per rientrare anche gli altri infortunati. Fa parte del percorso, ma gli infortuni muscolari vanno analizzati, non si parla di problemi traumatici casuali. Per un allenatore non è il massimo avere sempre problemi a livello numerico.

De Bruyne? Già contro l'Italia aveva fatto benissimo, è un giocatore unico per caratteristiche nonostante l'età. Va gestito a livello fisico, ma potrebbe fare la differenza nel Napoli, dovrà trascinare lui gli azzurri nelle prossime partite. Il Napoli se vuole ambire a qualcosa di importante deve iniziare a fare risultati, quindi anche lo stesso De Bruyne dopo le prestazioni in Nazionale dovrà dare qualcosa in più. Col Belgio si sta divertendo, quando uno così si diverte rende molto di più.

Hojlund bene con la Danimarca? Arriveranno i gol anche nel Napoli, è un attaccante che sa fare tante cose. Con De Bruyne in queste condizioni anche lui potrebbe rendere di più. De Bruyne così bene non l'ho mai visto nel Napoli, speriamo di poterlo vedere d'ora in avanti.

Allegri e De Bruyne dovranno trovare un punto d'incontro? Non conosco le scelte e gli allenamenti di Allegri, ma sicuramente allena per vincere. La sua mano si deve vedere, deve dare un'identità al gruppo, ma poi le caratteristiche dei giocatori vanno esaltate per poter vincere le partite.

Italia? Mi sono divertito in queste partite, non capitava da un bel po'. Anche contro la Francia l'Italia ha giocato bene, ha saputo soffrire ma poi ha sfiorato anche la vittoria, al di là delle prodezze di Donnarumma. Ho visto qualità, personalità e idee, quando i giocatori si divertono rendono di più, all'interno del contesto giusto ogni giocatore sembra molto più forte, vale lo stesso discorso anche per De Bruyne come dicevo prima. La crescita dovrà essere continua, serve pazienza, ma Mancini ha portato qualcosa di nuovo".