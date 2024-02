Sassuolo, Bigica a Dazn: "Preparare la gara in due giorni è proibitivo, ma non affronteremo sempre il Napoli"

Notizie Napoli calcio. Emiliano Bigica, allenatore del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Sassuolo-Napoli 1-6:

"Preparare la partita in due giorni era proibitivo, ho cercato di toccare le corde dal punto di vista psicologico dei ragazzi, bisogna ritrovare quel coraggio e quella voglia di tirarsi fuori da questa situazione che è pesante. Sono già concentrato sulla partita di Verona che per noi è una finale, dove la posta in palio è molto alta e la mia priorità diventa quella. Non ho chiesto di cambiare dal troppo al meno, dovevamo andare a pressare forte per recuperare la palla e andare in verticale più velocemente possibile, dall’altra parte hanno qualità del palleggio, se attaccano in profondità fanno male, quando abbiamo cominciato ad allargarci abbiamo preso due gol di fila, è segno di fragilità. Il nostro campionato inizia domenica, non affronteremo sempre il Napoli. Ne usciamo se ritroviamo coraggio, certezze e qualche episodio a favore. Berardi per noi è fondamentale, è il nostro top player, era in panchina perché nella partitella di ieri non stava molto bene. Tra 4 giorni si rigioca e quindi è a disposizione come recuperiamo altri giocatori che saranno utili alla causa. Il campionato Primavera non è la Serie A, ma io soffro se non presso alto e se non siamo aggressivi , arriviamo da una partita 3 giorni fa, ho cercato di provare a dare qualche input nella fase difensiva e sulla fase offensiva abbiamo lavorato davvero poco, quasi niente, ma la mia voglia è quella e lavoreremo per essere anche un po’ più aggressivi in avanti e cercare di recuperare la palla più alta possibile”