Runjaic: "Grande partita dei ragazzi, giocato con voglia e disciplina: felice della performance e del punto"

Dopo la grande partita contro il Napoli mister Runjaic ha commentato così la gara al sito ufficiale dell'Udinese:

“Abbiamo giocato con grande voglia e disciplina. Sono molto felice della performance e del punto, soprattutto per quello che hanno fatto i ragazzi. Come squadra abbiamo giocato per vincere la partita ma contro una squadra come il Napoli servono anche individualità come ad esempio Bijol, Thauvin, Solet ma anche Ekkelenkamp ed un giovane come Atta. Arriviamo a quota 30 punti ed è molto importante per noi, ci portiamo a casa grande energia”.