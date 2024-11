Maglia Napoli pre-match 2024-2025: sconto del 9%, prezzo e link

SSC Napoli, nuova maglia pre-match 2024-2025! Il club partenopeo lo scorso venerdì 4 ottobre ha svelato la nuovissima maglia e la felpa pre-match, cioè la divisa da gioco che i calciatori indossano nel riscaldamento prima delle partite. Si tratta di una maglia Napoli ispirata alle maglie degli anni '90, di colore azzurri e bianco con trame stampate in sublimatico all'interno di inserti Cut & Sew.

Scopriamo prezzo, dettagli e dove comprare la nuova maglia Napoli pre-match 2024. La maglia presenta dettagli e personalizzazioni in silicone 3D, oltre alla stampa in transfer microforato di Coca-Cola - nuovo Global Training Kit Partner - e la scritta SSC Napoli posta sul back. Tessuto stretch, realizzato all'88% in poliestere e 12% in elastane; calzatura Slim-Fit.

Prezzo : la maglia Napoli costa € 76,00 euro

La felpa è realizzata sul modello della maglia, presenta gli stessi colori, ma con maniche lunghe e half-zip sul petto.