RMC Sport, Ceccarini a CN24: "Forte interesse del Torino per Verdi, entro 48 ore incontri per Veretout con Milan e Napoli"

Niccolò Ceccarini, esperti di calciomercato di RMC Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mazzarri vuole fortemente Verdi, forte pressing del Torino. La trattativa si andrà a chiudere a titolo definitivo. Operazione avviatissima. Il Napoli è forte su James da diverse settimane, il Napoli vuole regalare a prescindere il calciatore a Carlo Ancelotti. Resto ottimista per quanto riguarda la trattativa. La cessione di Diawara porta nelle casse 21 milioni di euro, con Verdi salirà ancora di più la cifra. Tra domani e mercoledì incontro Fiorentina-Milan per Veretout, mercoledì incontro tra Pradé e Giuntoli, capiremo quale sarà il futuro di Veretout nelle prossime 48 ore".