Real Madrid, l'ex presidente Calderon: "Bisogna aspettare la decisione di Zidane! Allegri o Conte per la successione? Non sta a me decidere"

Napoli - Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Il posto di allenatore del Real Madrid non è ancora vuoto visto che Zidane non ha detto chiaramente che andrà via e che ha un altro anno di contratto con il club. Sia Allegri che Conte sono due grandi allenatori se Zidane dovesse lasciare. Non vivendo quotidianamente il club non riesco a dare una preferenza e lascio la scelta ai professionisti come io ho fatto al tempo con Mjatovic. Anche conte è un grandissimo allenatore e mi hanno detto che in passato ha avuto contatti con Florentino, ma più di questo non saprei dirvi".