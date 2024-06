Raimondo Marino: "Ho giocato con Conte a Lecce: so che è gli piace molto questo calciatore"

Calciomercato Napoli - Intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei tv, per Azzurro99, in onda ogni giorno alle ore 18:00, Raimondo Marino, ex Napoli, ha toccato l’argomento relativo ad Antonio Conte, essendo stato suo compagno di squadra a Lecce:

“Conte io lo conosco bene, ha giocato con me. Io non lo sento da 17 anni, ma ti dico che è l’allenatore giusto per il Napoli. La persona giusta per tornare a vincere, perché lui ci mette il cuore quando allena e non scende a compromessi con nessuno. Ha un carattere forte, ciò che piace ai napoletani. Secondo me può aprire un ciclo se lo fanno lavorare. Con Conte chi non si comporta bene non gioca, non fa prigionieri. Chi vuole partire non li trattiene, chi c’è deve avere voglia di giocare e di stare in una città come Napoli. Sicuramente si vedrà una squadra sanguigna, che non molla, te lo posso garantire. Mercato? Lui è innamorato di Lukaku”