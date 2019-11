RAI, Venerato: "Giuntoli inascoltato da De Laurentiis, cinque calciatori con precedenti con la società"

Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di Goal Show L'Originale, trasmissione televisiva in onda su TV Luna. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Giuntoli è capace, ha idee e propone: ma nel momento in cui sei inascoltato, è inutile: dall'altra parte c'è un personaggio che vuole avere sempre ragione. Cambiare De Laurentiis non si può".

"Dallo studio dell'avvocato Grassani sono partite le raccomandate: 25% del mensile lordo e il 50% ad Allan e Insigne".

"Allan, Insigne, Koulibaly, Mertens e Callejon sono calciatori con già dei precedenti con la società. Lasceranno molto probabilmente il Napoli. Allan voleva andare al PSG e non ha avuto nessun adeguamento di contratto che gli era stato promesso. Insigne questa estate con Raiola si è presentato da Ancelotti e De Laurentiis per andare via. Non è andato via perché le squadre che lo volevano non hanno presentato un'offerta congrua alle pretese di De Laurentiis. Koulibaly sono due anni che ha mega offerte da grandi club. Sono tre calciatori che vanno via. Mertens e Callejon non hanno più un rapporto con De Laurentiis".