RAI, Varriale: "Impossibile giocare due semifinali di Coppa Italia nello stesso giorno, noi paghiamo la Lega"

Serie A - Enrico Varriale, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Rinvio gare? Oltre ai problemi legati al Coronavirus, ci sono aggiunti dei problema che fanno diventare dei sudoku irrisolvibili anche per noi giornalisti. E' caos totale, situazione di confusione. Ieri ho parlato con Malagò e De Siervo, la situazione si è complicata troppo ed è difficile uscirne. Con l'attuale calendario si fa fatica a recuperare le partite per qualsiasi cause. Quando il governo ha detto o si gioca in certe zone o tutte a porte chiuse: bisognava prendere una decisione diversa, ora non si capisce per quale motivo alcune partite non possono giocare a porte chiuse. La RAI ha un bel contratto con la Lega Calcio, diamo un bel po' di soldini alla Lega e quindi non si può chiedere di giocare due semifinali di Coppa Italia nello stesso giorno".

"Rinnovo Mertens? Bella storia, di questi tempi ce ne bisogno: si parla tanto di bandiere, Mertens ha sempre pubblicizzato le cose belle di Napoli e quindi sarebbe stato uno strappo se avesse concluso la carriera con un'altra maglia., Vanno fatti i complimenti al giocatore e al Napoli. Bella storia dal punto di vista tecnico perché per me può fare altri due o tre anni ad altissimi livelli".

"Cura Gattuso? Importante la vittoria con il Torino, dopo il Barcellona che è stata una prova positiva, era legittimo un black-out e invece si è visto che la cura Gattuso sta cominciando a funzionare. Il Napoli avrebbe dovuto conquistare il posto in Champions di default ma ora è complicato perché l'Atalanta corre tanto".