RAI, Perillo: "Ghoulam non è titolare dal 2017, emergenza assoluta in difesa! Napoli falcidiato in maniera insopportabile"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista della RAI Antonello Perillo, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Difesa? Il Napoli deve operare sul mercato, vista la partenza di Kostas Manolas la coperta è cortissima e l’emergenza può essere definita assoluta. A sinistra contro la Juventus non ci sarà Mario Rui e non credo che giocherà Ghoulam che dal 2017 non è più titolare, probabilmente vedremo Di Lorenzo a sinistra. Un difensore centrale dovrà essere preso, assolutamente. La personalità? Si può anche trovare sul mercato con i famosissimi top player, ma sono introvabili e se ci sono, sono costosissimi. Il mercato del Napoli è stato oculato anche per via dell’incognita covid e le perdite economiche, non escluderei che in futuro si possa giocare a porte chiuse oppure con capienze ancora più ridotte di quelle attuali. Il Napoli è stato falcidiato in maniera insopportabile da infortuni e covid, ora ci si mette anche la Coppa d’Africa! Spalletti potrà aver sbagliato qualcosa, ma il più delle volte c’azzecca e sa leggere bene la partita”