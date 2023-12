Pistocchi: "Juventus provinciale, ha vinto 3 partite senza nemmeno il 35% di possesso palla"

Napoli - Maurizio Pistocchi commenta Juventus Napoli sui social:

"La Juventus dopo aver battuto Fiorentina Cagliari Monza , e pareggiato con l’Inter, batte anche il Napoli con un gol di testa di Gatti. In nessuna di queste partite ha avuto il dominio del possesso palla, con Fiorentina Monza e Napoli non ha superato il 34%, In pratica, ha vinto tre partite su quattro lasciando pallone e campo all’avversario, come una volta facevano le squadre piccole, che perciò venivano definite provinciali. Il miglior Napoli della stagione crea di più e gioca meglio, ma spreca due clamorose occasioni con Kvaratskhelia e Di Lorenzo".