Pedullà: "Se il Napoli affonda il colpo Chiesa prenderebbe in seria considerazione il trasferimento"

Calciomercato Napoli - Le ultime da Sportitalia con Alfredo Pedullà che svela la situazione di Federico Chiesa e il Napoli:

"La verità è che se il Napoli affondasse, Federico prenderebbe seriamente in considerazione il trasferimento. La Roma è in fase di stand-by che può perdurare. Adesso lui è concentrato sull’Europeo, sa che non ci sono margini per un rinnovo con la Juve e il contratto scade tra poco più di un anno. Ci sarà tempo per entrare nel vivo. @@Non dimentichiamo - conclude il giornalista di SportItalia - che la Juventus è fortemente interessata a Di Lorenzo, malgrado il tentativo di Conte di trattenere il terzino. Ma non sarà semplice modificare gli scenari rispetto alla decisione presa dall’attuale capitano del Napoli. Scambio Chiesa–Di Lorenzo con congruo conguaglio a favore della Juve? Calma, una cosa per volta".