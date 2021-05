Napoli - Durante 'Arena Maradona' su Radio Crc è intervenuto Gigi Pavarese, ex diesse del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: "La Fiorentina ha giocato con il massimo delle energie? Lo diceva Maradona ai suoi tempi, giocare a Firenze per il Napoli è sempre complicato. Il Napoli lotta per un obiettivo importantissimo, occhio a non sottovalutare il Verona, abbiamo visto ciò che è successo ieri al Milan contro il Cagliari già salvo".