Pavarese a CN24: "Spero che Pierpaolo Marino possa tornare a fare il ds a Napoli"

Gigi Pavarese parla del possibile nuovo allenatore del Napoli ai microfoni durante CalcioNapoli24 Live. Queste le parole a CN24 Tv:

"Il vero dirigente a Napoli è stato Pierpaolo Marino, che ha fatto da apri pista e insegnate a De Laurentiis a livello gestionale, tecnico ecc. Dopo Marino ci si è affidati a persone più di campo come Bigon e Giuntoli, è chiaro che la figura del ds è una figura importante. Giuntoli si è guadagnato con le sue capacità Napoli, tecniche e umane. Mi auguro che possa tornare Marino, i rapporti sono rimasti sempre buoni, è un mio mentore. Meluso è cresciuto tantissimo e ha prodotto risultati importanti con le sue vecchie squadre, non si lascerà scappare l'occasione come Napoli. Non è un problema che ha lavorato solo con squadre minori, è stato preparato per questo".