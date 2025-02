Pasquale Marino: "Il mio pronostico per Napoli-Udinese"

Napoli - Pasquale Marino ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW:

Stasera il Napoli sfida l’Udinese.

“Il NapolI è in un momento importantissimo. L’Udinese è una squadra ostica e ha un attaccante come Lucca che ha tutte le potenzialità per arrivare in Nazionale. Sulla carta è un turno interlocutorio per il Napoli, il pronostico vede azzurro”.

Chi ha fatto il mercato migliore in A?

“Il Milan ha fatto dei movimenti importanti e migliorato l’organico. Come la Fiorentina che ha preso calciatori importanti”.