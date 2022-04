Parolo: "Luis Alberto-Napoli? Ha lo stesso agente di Fabian: magari ne avranno parlato"

Marco Parolo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"In questo campionato nessuna squadra è riuscita mai a scappare. L'Inter ha l'inerzia dalla sua parte, però bisogna vedere cosa succederà in questa settimana. Il Milan deve vincere per dare pressione ai nerazzurri in vista del recupero. Il Napoli non deve mollare. De Laurentiis interessato a Luis Alberto? Lo vedrei mezzala, un'alternativa a Fabian Ruiz. Andrebbe ad aumentare il potenziale del centrocampo del Napoli. Luis Alberto ha lo stesso agente di Fabian, magari ne avranno parlato. Quest'anno ha vissuto una situazione difficile alla Lazio. Se prendi Luis Alberto vuol dire che qualcuno in mezzo parte"