Ultimissime calcio Napoli - David Ospina, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni dei colleghi spagnoli di Onda Cero:

"Lo scontro con Messi è stato totalmente fortuito, non poteva fermarsi e mi è venuto addosso, ma non voleva farmi male. Il Barcellona è sempre favorito, per i suoi giocatori e per la sua storia".