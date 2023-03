Osimhen: "Vogliamo vincere tutto, daremo la vita per Scudetto e Champions! Convinti di essere i più forti, Spalletti è il nostro cervello"

Notizie Napoli calcio - Victor Osimhen sta trascinando il Napoli a suon di gol verso lo Scudetto. Il capocannoniere dimostra di non avere limiti e spinge per alzare l'asticcella sempre più in alto.

Lo stesso Osimhen ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera, svelando i suoi obiettivi per i prossimi mesi:

"Siamo a marzo e c’è ancora tempo davanti. Ma, sì, voglio tutto, vogliamo tutto. Stiamo dando la nostra vita per raggiungere questo successo. Lo meritiamo, stiamo sacrificando ogni cosa per raggiungerlo. Ci siamo quasi, ma guai a distrarci proprio adesso. La nostra mentalità è sempre la stessa, in Italia e in Europa: imporci e vincere».

Sulla squadra: «Ci curiamo l’uno dell’altro, in ogni momento. Ciascuno dà la carica all’altro, e se qualcuno è in difficoltà siamo pronti a dargli una mano. C’è solidarietà, difficile spiegarla a chi non la vive. La convinzione di ognuno serve per la collettività. E quando ci credi ti senti forte, quando sei forte vinci. Poi c’è il mister che rappresenta il cervello della squadra. Sa una cosa a cui penso? Se un giorno dovessi fare l’allenatore mi piacerebbe essere come lui».