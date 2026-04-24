Schira: "Il Napoli sta monitorando Mario Gila! Altre tre squadre interessate"

Calciomercato Napoli, ultime notizie: il giornalista Nicolò Schira su X conferma l'interessamento del Napoli per Mario Gila della Lazio.

"Milan, Atletico Madrid, Juventus e Napoli stanno monitorando il difensore centrale della Lazio Mario Gila. Il Real Madrid ha diritto al 50% del ricavato di una sua eventuale cessione"

?Classe 2000, di nazionalità spagnola, Mario Gila Fuentes ha debuttato nel 2022 con la maglia del Real Madrid, prima di essere ceduto alla Lazio. Il club spagnolo però ha inserito nella clausola di cessione una clausola che gli garantisce il 50% della futura rivendita. Un dettaglio che certamente peserà sulla valutazione che ne farà la Lazio.

Il profilo di Mario Gila continua quindi a raccogliere consensi a livello europeo, anche grazie alla crescita mostrata nell’ultima stagione con la Lazio. Il difensore si è distinto per affidabilità, capacità di impostazione e buona lettura difensiva, caratteristiche che lo rendono particolarmente appetibile per club che cercano rinforzi nel reparto arretrato. Per il Napoli, l’eventuale operazione si inserirebbe in una strategia mirata a ringiovanire e rinforzare la difesa con profili di prospettiva ma già pronti per competere ad alti livelli.

Tuttavia, la presenza della clausola a favore del Real Madrid complica i margini di trattativa: la Lazio potrebbe infatti fissare un prezzo più elevato proprio per compensare la percentuale da versare al club spagnolo.

La concorrenza resta alta, con club come Milan, Atletico Madrid e Juventus alla finestra, pronti a inserirsi qualora si aprissero spiragli concreti. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se l’interesse si trasformerà in una vera trattativa.