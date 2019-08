Nela sicuro: "Con Icardi il Napoli più forte della Juventus!"

Ultime notizie calcio Napoli - Ore caldissime di calciomercato in Italia, con tutte le squadre a caccia degli ultimi rinforzi da regalare ai propri allenatori. Tra i nomi più caldi in tal senso c'è senza ombra di dubbio quello di Mauro Icardi, in uscita dall'Inter, al di là della sua volontà, e conteso in Italia da Napoli e Juventus. Proprio a tal proposito, in ottica lotta scudetto, arrivano delle parole significative da parte di una vecchia bandiera del calcio italiano come Sebino Nela.

Nela su Icardi

Queste le sue parole rilasciate ai microgoni di Tmw Radio nel primo pomeriggio: