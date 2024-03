Nela annuncia: "Sarri torna al Napoli con Tare Ds! Ho una fonte..."

Torna di moda la suggestione Maurizio Sarri per la panchina del Napoli. L'ex allenatore della Lazio, il quale si è dimesso la scorsa settimana, adesso cerca una nuova sfida per rimettersi in gioco. Dall'altra parte c'è un Aurelio De Laurentiis che deve scegliere un nuovo allenatore per riprogrammare un Napoli che ha avuto un rendimento davvero pessimo nella stagione post scudetto.

Maurizio Sarri torna al Napoli

Ultimissime Napoli Calcio - Sebino Nela ai microfoni di Radio Rai ha dato per certo il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli la prossima stagione aggiungendo che ad accompagnarlo ci sarà Igli Tare come direttore sportivo:

"Maurizio Sarri andrà al Napoli e potrebbe essere accompagnato da un direttore sportivo come Igli Tare. Un amico nel mondo del calcio mi ha dato quest’informazione. Potrebbe essere una soluzione per De Laurentiis".