Mpasinkatu: "Sostituto di Koulibaly, ho un nome perfetto per il Napoli"

“Kim è un giocatore che conosco molto bene, è uno dei migliori difensori asiatici che ci sono. Se il Napoli lo prende fa un grande affare, ha tanto carattere.

In Italia andiamo a minimizzare questi giocatori, ma alla fine conta il campo. Koulibaly è difficilissimo rimpiazzare, chiunque viene avrà un grandissimo peso sulle spalle.

Bisogna trovare qualcuno per sostituire Koulibaly, Diallo e Cisse avrebbero grande personalità per giocare al Maradona. Diallo è più tecnico, Cissè più irruento.

Quando un direttore sportivo sa che può perdere il numero uno della difesa hanno tante alternative. Faccio un nome: Delaiere.

Bisogna dare il tempo alla gente di metabolizzare che non c’è più Koulibaly.

Facundo Medina è molto irruento, cerca sempre di giocare d’anticipo e quando non riesce spesso commette fallo. Andrei su altre alternative.

Per sostituire Koulibaly andrei su Kim, anche per far scoprire all’Italia che esistono giocatori forti in tante parti del mondo".