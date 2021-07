Moser su Maradona: "Regalammo una bici a Maradona ma non fece neanche un metro. E su Sarri..."

Ultime calcio - Una dimora storica capace di emozionare i visitatori ma non solo con i tesori artistici ma anche con le fotografie che mostrano il ciclismo epico d’altri tempi. Palcoscenico è Castel Caldes in val di Sole che fino al 26 settembre ospita la mostra “Vite di corsa. La bicicletta e i fotografi di Magnum. Da Robert Capa ad Alex Majoli” con 80 scatti dei maestri della celebre agenzia fotografica Magnum alcuni dei quali mai esposti sinora al pubblico.

Un percorso visivo emozionante – che spazia dagli anni ’30 sino ai primi anni Duemila – oggi visitato dai giornalisti al seguito de SSC Napoli con testimonial d’eccezione il campione trentino Francesco Moser e Laura Dalprà, direttrice del Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali e della Rete dei castelli del Trentino, accolti dal sindaco di Caldes Antonio Maini e dal vicepresidente dell’Apt Marco Katzenberger.

Per quasi due ore hanno illustrato nel dettaglio il valore della mostra sul piano culturale e sportivo. Si è trattato di una sorta di happening scandito da un lato dalla spiegazione tecnica della mostra e in generale dell’offerta culturale del Trentino e dall’altro dei ricordi e dei commenti anche su temi sportivi attuali di Francesco Moser: dalle prossime Olimpiadi di Tokio, al Tour de France, alle novità introdotte negli anni nel mondo del ciclismo ai rapporti con Diego Armando Maradona, fotografato al San Paolo in sella ad una bicicletta del Campione trentino. E qui il primo dettaglio inedito: “Diego salì in bicicletta ma non percorse nemmeno un metro. Eravamo nei sotterranei del San Paolo e salito in sella si appoggiò al muro con la mano per fare gli scatti fotografici. Chissà dov’è ora…..”.

Moser è un ambasciatore del ciclismo nel mondo e nella sua vita ha incrociato anche Maradona nella stagione 1984-85, la prima di sua maestà Diego a Napoli: “Il nostro rappresentante ha voluto dare una bici a Maradona. Venni a Napoli prima della partita. Ma lui non ha fatto neanche un metro in bici. Si è appoggiato al muro e ha fatto una foto e basta, forse aveva paura di cadere”.

Non è mancata una puntatina nel mondo del calcio. Moser è un tifoso dell’Inter e non si è sottratto ad un commento sul Napoli e sulla serie A partendo da Maurizio Sarri (il cui padre corse con il fratello di Francesco), che ha conosciuto proprio a Dimaro. “Maurizio mi ha fatto gli auguri per il compleanno, sono curioso di vedere lui alla Lazio e di seguire il campionato dopo la giostra di cambiamenti degli allenatori. M’auguro che il Napoli vinca lo scudetto, mi farebbe molto piacere. L’Inter già ci è riuscita nell’ultima stagione. Adesso c’è Spalletti, è un personaggio un po’ autoritario ma a volte nel calcio c’è bisogno”.