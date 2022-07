Moggi: "So già dove andrà Dybala! Koulibaly? Perdita non come le altre"

Calciomercato Napoli. Luciano Moggi, ex direttore generale di Napoli e Juventus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, per parlare della strategia di mercato della squadra di De Laurentiis:

"Il Napoli in questo momento deve pensare a rinforzare la difesa, perché Kalidou Koulibaly non è una perdita come tutte le altre. Il club perde anche un giocatore in termini di leadership, non scherziamo proprio. E' un giocatore troppo importante in questo momento.

L'Inter, per esempio, ha un grande dirigente come Beppe Marotta, lui già ha rinforzato la squadra e adesso sta cercando solo di migliorarla. E' così che si lavora. Prendete Dybala, non ho proprio dubbi in tal senso, so che andrà all'Inter alla fine, vedrete che sarà così. Il Napoli, ripeto, deve fare di tutto per rinforzare la retroguardia della compagine di Luciano Spalletti. Koulibaly è un grande centrale, ma anche un leader incredibile dello spogliatoio partenopeo".