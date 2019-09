Milan, Maldini svela: "Volevamo comprare Lozano. Non l'abbiamo preso per un motivo"

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TUDN (emittente messicana), parlando anche di Hirving Lozano:

“Lo abbiamo osservato, abbiamo anche pensato di comprarlo. Parlammo col suo agente però alla fine c’è stato un problema di posizionamento. L’anno scorso giocavamo col 4-3-3, perfetto per lui, ma ora giochiamo in un altro modo. Sicuramente comunque è stato un’opzione per noi per questa stagione. Lui ha preso la decisione di andare in un altro grande club quale il Napoli e il fattore di avere Ancelotti, che è un maestro, aiuta a mettere Lozano nella miglior posizione”