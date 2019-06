Mertens, la moglie: "Cina? Ho fatto ragionare Dries, noi abbiamo bisogno di fare vita sociale e del sole"

Katrin Kerkhofs, moglie del calciatore del Napoli, Dries Mertens, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale belga Humo:

“Parliamo spesso della fine della sua carriera e alcuni club d’Oriente si muovono. E' allettante dal punto di vista economico, ma non riesco ad immaginarci felici in Cina. Noi abbiamo bisogno di vivere la nostra vita sociale, del sole e delle belle vedute. Non ho nulla contro chi fa questa scelta, ma al momento l’ho fatto ragionare ed ho avuto la meglio. Nemmeno negli Emirati Arabi potrei andare a vivere”.