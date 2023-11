Meluso a Infinity+: "Osimhen domani farà gli esami e tornerà il prima possibile, continueremo a parlare di rinnovo. Su Raspadori..."

Napoli - Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Mediaset Infinity+ prima di Napoli-Union Berlino:

"Non c'è da fidarsi dell'Union anche visto il suo momento, le partite sono sempre da giocare con intensità e rispetto dell'avversario. Già all'andata ci hanno messo in difficoltà, dobbiamo far emergere le nostre qualità e dare tutto come abbiamo sempre fatto.

Raspadori è stato un investimento importante della società, c'è stato un occhio lungo perché ha grandi qualità tecniche e umanamente è straordinario. E' uno dei titolari della Nazionale e questo ci riempe di orgoglio.

Osimhen è rientrato. I medici da domani faranno le valutazioni per quando sarà di nuovo in campo, lo stop era previsto di 5-6 settimane. Domani farà gli esami strumentali e il nostro staff poi lavorerà per metterlo in campo il prima possibile. Stiamo parlando da mesi del suo rinnovo, anche se la trattativa si è portata per le lunghe, proseguiremo sulla strada giusta da seguire".