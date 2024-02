Meluso a Dazn: "Calzona ha un grande vantaggio, siamo sulla buona strada. Multa a Kvaratskhelia? Ci ha confidato una cosa"

Notizie Napoli calcio. Mauro Meluso, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Cagliari-Napoli:

“Calzona parte con un grosso vantaggio, perché ha vissuto un passato recente da protagonista ba Napoli e conosce gran parte dei calciatori e che corde toccare. Già vedendo i primi allenamenti, sotto questo aspetto siamo sulla buona strada”.

Multa a Kvaratskhelia? Non ha assolutamente nessun comportamento non professionale, qualsiasi calciatore sostituito non è mai contento. Ci ha confidato che era arrabbiato perché non aveva fatto una prestazione all’altezza, ma questo capita anche ai grande campioni. Anzi ha avuto un grande atteggiamento”.