Mazzarri: "Ritorno a Napoli? Avvio positivo, poi l'infortunio di Osimhen e le gare ogni 3 giorni. Kvara? Intensità, generosità e talento di Lavezzi"

Ultime calcio Napoli - Walter Mazzarri, ex allenatore di Napoli e Inter, si è raccontato in un'intervista al portale Coaches Voice:

"L'anno scorso il Napoli era campione d’Italia in carica, ma aveva venduto alcuni giocatori importanti quando mi chiese di subentrare a novembre dopo una sconfitta interna contro l’Empoli. Per la mia prima partita tornammo a lavorare con il gruppo per una settimana intera e battemmo l’Atalanta 2-1 in trasferta – la stessa Atalanta che avrebbe poi vinto l'Europa League più avanti nella stagione. Da quel momento, però, iniziammo a giocare grandi partite ogni tre giorni, senza mai tempo per allenarci.

I risultati ci abbandonarono e a febbraio fui esonerato. Fu un peccato, anche perché per tre mesi ebbi la possibilità di lavorare con Khvicha Kvaratskhelia. È un giocatore che possiede l’intensità, la generosità e il talento di Lavezzi, ma con un potenziale realizzativo ancora più elevato. A gennaio persi Victor Osimhen e André-Frank Zambo Anguissa per la Coppa d'Africa. Inoltre, vendemmo Eljif Elmas, uno dei nostri giocatori più impegnati e talentuosi, che ci aveva regalato i tre punti contro l'Atalanta. Nonostante le buone prestazioni, a causa degli infortuni e in particolare dell’assenza di Osimhen, faticammo a segnare. Da allora, ho rifiutato ogni offerta che non soddisfacesse le mie esigenze".